Нападающий Северной Ирландии Конор Макменамин о поражении Казахстану: «Мы сдулись и упали духом»

Теги сборная Казахстана по футболу сборная Северной Ирландии по футболу квалификация Евро-2024 Конор Макменамин Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Нападающий сборной Северной Ирландии Конор Макменамин прокомментировал поражение Казахстану (0:1) в матче 4-го тура квалификации ЧЕ-2024.

– Мы сдулись и упали духом. Мы были в двух тренировочных лагерях и провели вместе почти три недели. Это было тяжело, и то, что мы ничего не добились, нас очень разочаровало.

Мы должны учиться, как сказал тренер. Это такая конкурентная группа, команды примерно равного уровня. Мы были наказаны, это был действительно небрежный гол, и мы не можем продолжать пропускать такие голы.

На этом уровне все так тонко, и за ошибки всегда наказывают. Когда у тебя появляются шансы, ты должен ими воспользоваться, иначе тебя накажут, – сказал Макменамин.

Напомним, для сборной Казахстана эта победа стала третьей подряд в отборочном цикле Евро-2024: ранее подопечные Магомеда Адиева обыграли команду Дании (3:2) и Сан-Марино (3:0). 

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