Магомед Адиев: «Хочу сказать спасибо тем людям, которые называют меня физруком»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0) в матче 4-го тура квалификации ЧЕ-2024.

– Соперник прессинговал и нам не особо удавалось выходить вперед. В принципе мы это предполагали и на установках говорили, что самыми тяжелыми и ответственными будут эти стартовые 15-20 минут. Концовка первого тайма и весь второй прошли для нас позитивно. Хотя и в середине второго тайма были минут 15, когда хозяева лучше выигрывали верховые единоборства и забирали подборы. Но моментов особо не было, кроме того, когда Шацкий неплохо сыграл. В концовке планировали замены, и у нас получилось развернуть игру в свою сторону. Эти замены сделали результат.

– Специально придержали Абата Аймбетова на скамейке запасных, чтобы его на рывок хватило?

– У нас с Абатом перед игрой был разговор. Я сказал: «Не хочу много тебе говорить. Хочу, чтобы, когда надо было, ты вышел и просто был злым. Я даже хочу, чтобы ты на меня разозлился, потому что не ставлю тебя в основной состав». Он покивал, разозлился и сделал дело.

– Кого из наших игроков после сегодняшнего матча запомнит главный тренер Северной Ирландии?

– (Смеется) Я же говорю, что футбольная жизнь такая: сегодня ты не известный, завтра – известный. Это такие вещи, как сказать, риторические что ли. Где такие вещи измеришь? Поэтому я к такому спокойно отношусь, это нормально. Думаю, разбирая игру, мой коллега лучше разглядит того же Аймбетова (улыбается). И еще хочу сказать спасибо тем людям, которые называют меня физруком, – цитирует Адиева Meta-ratings.kz.

Напомним, после четырех игр команда Финляндии занимает первое место в группе H, Казахстан находится на второй строчке, но у сборных одинаковое количество очков – 9. У сборных Дании и Словении по 7 баллов в активе.