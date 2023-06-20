Главный тренер Северной Ирландии Майкл О’Нилл: «Пропустить таким образом и в самом конце игры – это просто душераздирающе»

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О’Нилл прокомментировал поражение Казахстану (0:1) в матче 4-го тура квалификации ЧЕ-2024.



– Это тяжело. Для нас это тяжелое поражение. Пропустить таким образом и в самом конце игры – это просто душераздирающе. Так было во всех играх, которые мы провели до сих пор. Мы проиграли с минимальным счетом Финляндии, проиграли с минимальным счетом в Копенгагене и вот сегодня.

Я не думаю, что мы должны были проиграть. Мы сделали все, чтобы попытаться выиграть игру, и провели столько атакующих замен, сколько могли. В игру вступило много молодых игроков, и я был доволен многими аспектами их выступлений. Но если ты пропускаешь такие голы, какие мы допустили во всех этих трех поражениях, то на этом уровне очень трудно вернуться в игру. Это доказано на практике.

Я настроен оптимистично, потому что у нас есть несколько очень хороших молодых игроков, но, вероятно, на данный момент мы требуем от них слишком многого. Нам нужны наши опытные футболисты, и мы должны держаться за них так долго, как сможем.

Игры в сентябре будут трудными, это большое испытание и вызов для нас, но в этом-то все и дело. Нас ждут непростые выездные матчи. Надеюсь, у нашей команды будет немного больше сил, чем было в первые два международных перерыва. Мы надеемся, что Корри Эванс вернется, я не уверен насчет Стюарта Далласа и Стивена Дэвиса. У нас есть много игроков, которые могут вернуться и усилить нас как команду.

Напомним, для сборной Казахстана эта победа стала третьей подряд в отборочном цикле Евро-2024: ранее подопечные Магомеда Адиева обыграли команду Дании (3:2) и Сан-Марино (3:0).