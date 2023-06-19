Экс-форвард сборной России Роман Павлюченко дал прогноз на матч квалификации ЧЕ-2024 Северная Ирландия — Казахстан.

«Северная Ирландия и Казахстан сыграют в рамках четвертого тура квалификации на чемпионат Европы 2024 года. Обе сборные часто проигрывали в последнее время. Но я все равно склоняюсь к тому, что перевес сейчас на стороне хозяев поля.

Северная Ирландия пока неудачно выступает на этом этапе отбора на Евро — единственной виктории сборная добилась в матче с аутсайдером группы — 2:0 с Сан-Марино. А вот по-настоящему сильным соперникам ирландцы уступали — 0:1 с Данией и Финляндией.

До этого команда принимала участие в отборе в Лигу наций и финишировала в своей группе на третьем месте, уступив даже Косово.

А вот Казахстан намного лучше пока себя показывает на этом этапе отбора на Евро. Команда идет выше в таблице — имеет на одну победу больше. Кроме Сан-Марино (3:0), смогли казахстанцы обыграть Данию (3:2). Также в матче со Словенией сборная хотя проиграла, но смогла забить — 1:2.

Однако до этого Казахстан проводил несколько товарищеских матчей и только уступал в них. В отборе в Лигу наций команда тоже не смогла добиться успеха.

Я не уверен, что победа над Данией что-то говорит о форме казахстанцев. Скорее, датчане недооценили своего соперника. Так что я тут верю в успех команды Северной Ирландии — у нее все-таки есть игроки, выступающие в топовых европейских турнирах», – отметил Павлюченко.

Матч Северная Ирландия — Казахстан пройдет в ночь с 19 на 20 июня в Белфасте.