Айбек Шокпутов о новом сопернике Жумагулова: «Соперник хоть и молодой, но достаточно опытный»

Айбек Шокпутов поделился мнением о предстоящем поединке казахстанца Жалгаса Жумагулова (14-8) против американца Джошуа Вана (7-1):

«Готовность к поединку у Жалгаса хорошая. Предстоящий соперник хоть и молодой, но достаточно опытный. Быстрый, скоростной парень. Он невысокий, примерно одного роста с Жумагуловым. По силам для Жалгаса. Даст Бог, Жако его победит».

Поединок Жумагулова против Джошуа Вана должен состояться 25 июня, на турнире UFC on ABC 5 в Джексонвилле. Отметим, что ранее у казахстанца поочередно сорвались бои с Нэйтом Мэниссом, Рафаэлем Эстевамом и Фелипе Бунесом, а также одним неназванным оппонентом, о поединке с которым официально не сообщалось.

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