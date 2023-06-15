Евгений Егембердиев про бой Резников – Вартанян: «У Артема не было таких сильных соперников, его шанс в ранних раундах»

Экс-претендент на титул АСА в полутяжелом весе Евгений Егембердиев дал прогноз на бой Артема Резникова и Эдуарда Вартаняна:

«Артему будет сложно с Вартаняном, думаю, что у него не было еще таких сильных соперников. Конечно, будем болеть за Артема. Если Вартанян сможет затащить Артема в поздние раунды, он может выиграть на фоне усталости. У него хорошая физика, борьба, он умный. Шанс Артема в ранних раундах»

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