Арман Царукян про Дамира Исмагулова: «Он один из лучших бойцов в нашем дивизионе!»

Боец UFC Арман Царукян на пресс-конференции после досрочной победы над Сильвой вспомнил свой предыдущий поединок против Дамира Исмагулова:

«Дамир Исмагулов – один из лучших бойцов в нашем дивизионе! Я выиграл у него решением, и вы, ребята, не сказали в мой адрес ни одного хорошего слова. Я бил его три раунда, суперлегко»

Поражение от Царукяна стало первым для Дамира в UFC.

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