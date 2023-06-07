Сагиндык Мекеев о возможном реванше Исмагулова и Царукяна: «Нужно идти дальше»

Тренер Дамира Исмагулова Сагиндык Мекеев о возможном реванше бойца с Арманом Царукяном:

«Думаю, что реванш не нужен Царукяну. Дамир понятно, что он заряжен. Но в целом это нужно перелистнуть и дальше идти»

Первый бой завершился поражением Исмагулова решением судей.

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