Сагиндык Мекеев о возможном реванше Исмагулова и Царукяна: «Нужно идти дальше»
Тренер Дамира Исмагулова Сагиндык Мекеев о возможном реванше бойца с Арманом Царукяном:
«Думаю, что реванш не нужен Царукяну. Дамир понятно, что он заряжен. Но в целом это нужно перелистнуть и дальше идти»
Первый бой завершился поражением Исмагулова решением судей.
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