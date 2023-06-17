Эдуард Вартанян: «Я знал, что просто так Артема не победить»

Российский боец Эдуард Вартанян (25-4) прокомментировал победу над казахстанцем Артемом Резниковым (24-7) в финале Гран-при АСА в легком весе.

— Во-первых, я хотел бы поблагодарить Артема. Я подошел в самой лучшей своей форме только благодаря ему — благодаря его давлению, прессингу и возможному «северу-югу».

— Что показал оппонент? В начале было видно, что ты мог завершить.

— Сам факт, что Артем в финале, говорит о его высоких бойцовских навыках и характере. Я знал, что просто так Артема не победить.

Напомним, Эдуард Вартанян победил Артема Резникова техническим нокаутом в третьем раунде и стал победителем Гран-при. За победу в этом бою Вартанян получил 200 тысяч долларов, а общий призовой фонд турнира составлял 1 миллион долларов.

«Ему нельзя простаивать». Тренер Рахмонова Разыев о вызовах Шавката, дебюте Алмабаева, поражении Рафикова и шансах Сагына

«С Одиловым вопрос не закрыт». Даурен Ермеков о переговорах с АСА, Bellator, бое с Шамиловым и футбольных болельщиках

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC