Резников может получить 30 тысяч долларов за бой с Вартаняном

После финала гран-при АСА Эдуард Вартанян попросил Хасиева отдать Резникову свой бонус – 10 тысяч долларов, так как Артём хочет купить квартиру родителям.

Хасиев добавил: «От фонда Ахмат-Хаджи Кадырова доложим еще 20 тысяч».

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