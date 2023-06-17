Резникова госпитализировали после боя с Вартаняном

Казахстанский боец MMA Артем Резников не смог присутствовать на пресс-конференции после турнира АСА 159, который прошел 16 июня в Сочи.

После поражения техническим нокаутом от Эдуарда Вартаняна в финале Гран-при легкого веса АСА Резников был госпитализирован.

«Ему нельзя простаивать». Тренер Рахмонова Разыев о вызовах Шавката, дебюте Алмабаева, поражении Рафикова и шансах Сагына

«С Одиловым вопрос не закрыт». Даурен Ермеков о переговорах с АСА, Bellator, бое с Шамиловым и футбольных болельщиках

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC