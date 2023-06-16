Резников после боя: «Проиграл, как мешок»

Артем Резников обратился к болельщикам после поражения от Эдуарда Вартаняна в финале гран-при АСА:

«Мне стыдно перед своими болельщиками, стыдно, что не порадовал отца. Если бы проиграл хотя бы в рубке, а так считаю, что проиграл, как мешок»

«Ему нельзя простаивать». Тренер Рахмонова Разыев о вызовах Шавката, дебюте Алмабаева, поражении Рафикова и шансах Сагына

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