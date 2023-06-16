Резников проиграл нокаутом в финале гран-при

Казахстанец Артем Резников проиграл техническим нокаутом в финале гран-при АСА Эдуарду Вартаняну.

Поединок, который был рассчитан на пять раундов, завершился в третьем.

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