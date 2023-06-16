Морозов о бое Резников – Вартанян: «Для Артема это будет серьезное испытание»

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов поделился мнением о финальном поединке Гран-при АСА в легком весе между Артемом Резниковым и Эдуардом Вартаняном.

— Для Артема это будет серьезное испытание. Своими боями Эдуард показал, особенно в этом Гран-при, что он универсальный боец, интеллектуально правильно выстраивает бой, прессингует. У Резникова есть шансы на победу. Если он выиграет этот бой — получит пояс, заработает хорошие деньги. Но самое важное, что он еще вырастет как боец, поднимется в мировом рейтинге, сделает хороший апгрейд. Буду болеть за Артема — нашего земляка. Хорошо с ним общаемся, желаю ему победы, — сказал Морозов.

Финальный поединок Гран-при АСА в легком весе должен пройти сегодня в Сочи.

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