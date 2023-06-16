Основатель DAR Team Алидар Утемуратов про Рахмонова: «Меня радует, что он своим примером позитивно влияет на молодежь»

Основатель DAR Team Алидар Утемуратов про влияние Шавката Рахмонова и других бойцов команды на молодежь:

«Я большой фанат UFC, мне впервые удалось поехать на ивент. Причем это был мой не только первый ивент, но и ивент с Шавкатом, впервые я секундировал. Было очень много неописуемых эмоций, арена на 20 тысяч человек. Поэтому, я с удовольствием поеду еще раз, тем более Шавкат уверенно приближается к чемпионскому титулу, мы готовимся к этому и ждем команды для следующего боя. У нас много других бойцов, тот же Асу Алмабаев, который подписал c UFC. И много других хороших ребят, о которых скоро страна узнает. Меня вдохновляет и радует, что они позитивно влияют на молодежь, они понимают ответственность, тот непростой путь, который они сами прошли. Они хотят показать пример»

«Ему нельзя простаивать». Тренер Рахмонова Разыев о вызовах Шавката, дебюте Алмабаева, поражении Рафикова и шансах Сагына

«С Одиловым вопрос не закрыт». Даурен Ермеков о переговорах с АСА, Bellator, бое с Шамиловым и футбольных болельщиках

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC