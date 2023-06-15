Соперник Жумагулова снялся с боя

«У этой прически 2-0 в UFC – даже без выхода в октагон. Еще один соперник не хочет рисковать и снимается с боя», – написал казахстанский боец в твиттер.

На UFC Vegas 75 в эти выходные Жалгас должен был встретиться с Фелипе Бунесом, а в мае из-за проваленной весогонки не смог выйти Рафаэль Эстевам. Оба – бразильцы и дебютанты UFC.

У Жалгаса остался один бой по действующему контракту с UFC. Американские фанаты в твиттере начинают уже требовать у UFC продлить соглашение.

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