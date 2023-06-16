Жумагулов получил нового соперника и новую дату боя

Казахстанский боец Жалгас Жумагулов после того, как с поединка снялся бразилец Фелипе Бунес, получил новую дату боя и нового соперника.

Жалгас выступит на следующей неделе, на турнире UFC в Джексонвилле, а его новым соперником станет Джошуа Ван (7-1). Этот бой состоится 25 июня.

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