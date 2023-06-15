Данияр Каскарауов о бое Резников – Вартанян: «60 на 40 в пользу Артема»

Основатель лиги Alash Pride Данияр Каскарауов в своих социальных сетях сделал прогноз на финал гран-при АСА между экс-чемпионом казахстанской лиги Артемом Резниковым и Эдуардом Вартаняном:

«60 на 40 в пользу Артема. Если Резников правильно восстановится от весосгонки, то победа в кармане»

Бой состоится завтра, 16 июня.

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