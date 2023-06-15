Ильдар Кудайбергенов о бое Резников – Вартанян: «Эдуард – очень опасный соперник, но Артем выиграет»

Экс-чемпион NAIZA, а ныне спортивный директор лиги Ильдар Кудайбергенов о бое Артема Резникова и Эдуарда Вартаняна:

«Оба бойца очень крепкие. Не смотря на то, что Артем наш близкий друг, соотечественник, мы понимаем, что Вартанян -очень опасный соперник. Надеемся, что Артем выиграет этот бой, как минимум по очкам. Но есть вероятность, что во 2-3 раундах у Артема будет возможность сделать «Север-Юг»

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