Жумагулов о планах на будущее: «Хочу остаться в UFC»

Жалгас Жумагулов рассказал о своих планах на будущее:

«По контракту у меня остался последний бой. Я хочу закрепиться в UFC, остаться здесь. Не могу сказать, что будет дальше, буду ли продолжать карьеру и продолжу ли ее в другой лиге. После боя будет видно, а спешить сейчас и забегать вперед я не буду. Настраиваюсь на предстоящий поединок»

Бой Жумагулов – Бунес пройдёт рано утром 18 июня.

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