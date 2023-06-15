Жалгас Жумагулов: «В России меня многие поддерживают»

Боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов рассказал, что получает поддержку от российских болельщиков.

– В тяжелый период вас больше поддерживали или критиковали?

– По-разному, кто-то поддерживал, кто-то критиковал.

– А есть ли отклик на ваши бои из России?

– Да, большой. Я много с кем общаюсь. В России меня многие поддерживают. Многие болельщики пишут. И с бойцами тоже на связи.

– За какими российскими бойцами вы следите?

– Я смотрю почти все бои. Турниры ACA и AMC Fight Nights. Все, кроме кулачки. Стараюсь не пропускать смешанные единоборства. В RCC хорошие бои были. Там наши бойцы выступают. Я болею за них, – рассказал Жумагулов.

Следующий бой Жумагулов проведет 18 июня против дебютанта UFC Бунеса.

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