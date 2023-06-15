Жалгас Жумагулов о своем бойцовском пути: «Есть бойцы, а есть войны»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов рассказал о своем бойцовском пути:

«Меня так отец воспитал, я вырос в таком районе. Считаю, что есть бойцы, а есть воины. Бойцы – это те, кто строит свою карьеру, выбирает себе соперников, грамотно идут. Я же воспитан как воин. Раньше, когда я был молодым, на районе постоянно: «Будешь с ним драться?», и никогда в жизни не было такого, чтобы я отказывался. Я так воспитан. Если я откажусь, то для меня это будет плохо.

Я не хочу себя нахваливать, но у меня были моменты, когда я был с поломанной ногой. После боя с Манелом Капом у меня нога была сломана, кость пополам. Мне Саят (менеджер) писал и предлагал бой, выйти на замену. Я говорю: «А че, брат, ты же понимаешь, что у меня нога сломана?». В принципе, вот так вот сказал. Ну и я: «Без проблем, давай, выйду». Мне, в общем, повезло, что мой соперник отказался драться (смеется). Я не из тех, кто отказывается, кто выбирает соперников. Кого дадут – с любым буду драться, и не жалею об этом. Я бы потом жалел, если бы выбирал соперников, отказывался от боев. Я бы себя считал каким-нибудь «гусем».

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