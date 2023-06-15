Жалгас Жумагулов о смене имиджа: «Я не пытался подражать Пимблетту этой прической»

Боец UFC Жалгас Жумагулов прокомментировал недавнюю смену имиджа: прическа Жалгаса в стиле Брюса Ли стала одной из самых обсуждаемых тем в мире MMA.

– В одном из интервью вы говорили, что сменили имидж, чтобы быть похожим на Пэдди Пимблетта и получить симпатии судей. В этом было больше иронии или в UFC частенько судьи судят по внешности?

– На самом деле я не пытался подражать Пимблетту этой прической. Просто я долго нахожусь в Америке и тут попался такой барбер. Они стригут по-другому, а я оброс. Конечно, я это обернул в шутку. Зачем мне надеяться на судей? Я настраиваюсь победить их и моего соперника. Буквально все знают, что я выиграл все последние бои. Считаю, что я проиграл только Манелю Капе, а остальные поединки выиграл. Я не был проигравшим, – отметил боец.

Следующий бой Жумагулов проведет 18 июня против дебютанта UFC Бунеса.

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