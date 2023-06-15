Магомед Кабардиев о бое Резников – Вартанян: «Артем сможет навязать свой геймплан»

Чемпион NAIZA в лёгком весе Магомед Кабардиев поделился мнением о бое Резников – Вартанян:

«Резников сможет навязать свой геймплан. Мы видим, что соперники в последних боях не могут подобрать ключи к его плану на бой. Он старается подвести поединок к своему «Север-Югу». Думаю, что Резников либо финиширует Вартаняна в поздних раундах, либо выиграет по очкам»

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