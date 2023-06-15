Жумагулов про Бунеса: «Он сильнее моего предыдущего соперника»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов оценил своего соперника по следующему бою Филипе Бунеса:

«Для меня он очень удобный. Я не считаю его проходным бойцом. Сильный пацан. Думаю, что он сильнее даже предыдущего соперника (Чарльза Джонсона). Он дрался в ACA, был чемпионом LFA. Рослый боец, а такие мне всегда были удобны»

Бой состоится рано утром 18 июня.

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