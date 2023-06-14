Чемпион АСА Гаджиев о финале гран-при: «Я всегда буду болеть за борьбу, но у Вартаняна есть опыт пяти раундов»

Чемпион наилегчайшего дивизиона АСА Курбан Гаджиев о финале Гран-При в легком весе:

«Давать явную победу одному из участников однозначно тяжело: и Резников, и Вартанян очень опытные ребята, тут легко ни одному из них не будет. Скажу так: я даю 52 на 48 % в пользу Вартаняна потому что есть опыт в пяти раундах, только поэтому, а болеть буду я за Резникова, я всегда болею за борьбу у обоих хорошие шансы, я думаю, что у Вартаняна будут шансы увеличиваться от раунда к раунду. Нельзя говорить, что у того и у другого нет стойки или борьбы, все у них при себе, просто кто-то делает что-то лучше и каждый пользуется своей лучшей стороной! Желаю удачи и без травм, будем смотреть обязательно. Ах да, еще я думаю север-юг маловероятен в этом бою »

«Жумагулов не только может остаться в UFC, но и ворваться в ТОП-10». Алиби Идрис о Жумагулове, бое с бразильцем, Bellator и продаже чемпионского пояса

«Нужно уметь находить ошибки в себе». Балауса Муздиман об Ангелине Лукас, результатах на ЧМ в Ташкенте и планах на бой в профи

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC