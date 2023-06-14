Айбек Шокпутов про бой Резников – Вартанян: «Если Артему хватит выносливости, то у Вартаняна будут проблемы»

Айбек Шокпутов поделился мнением о том, что нужно сделать Артему Резникову для победы над Эдуардом Вартаняном.

«Основной момент, чтобы успешно вести борьбу, борцовскую технику — это выносливость. Чтобы Артем дышал, мог бороться — неоднократно проходить, переводить, накрывать, удерживать в партере позиционно. Потому что Резников — базовый борец. Да, он бьет неплохо — может попасть. Ему нужно больше борьбы, главное, чтобы хватило выносливости. Если ее хватит, то у Вартаняна будут проблемы»

Поединок между Артемом Резниковым и Эдуардом Вартаняном пройдет 16 июня в Сочи в рамках финала Гран-при на турнире АСА 159.

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