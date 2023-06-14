Где и во сколько смотреть финал гран-при АСА Резников – Вартанян

В пятницу, 16 июня, пройдёт финал гран-при АСА в лёгком весе между казахстанцем Артемом Резниковым и россиянином Эдуардом Вартаняном,

Турнир пройдёт в Сочи и начнётся в 20:15 по времени Астаны.

Бой Резникова и Вартаняна возглавит Кард и начнётся ближе к полуночи.

Прямая трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ в кабельном, а также платно на сайте АСА.

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