Где и во сколько смотреть финал гран-при АСА Резников – Вартанян
В пятницу, 16 июня, пройдёт финал гран-при АСА в лёгком весе между казахстанцем Артемом Резниковым и россиянином Эдуардом Вартаняном,
Турнир пройдёт в Сочи и начнётся в 20:15 по времени Астаны.
Бой Резникова и Вартаняна возглавит Кард и начнётся ближе к полуночи.
Прямая трансляция будет доступна на телеканале Матч ТВ в кабельном, а также платно на сайте АСА.
«Жумагулов не только может остаться в UFC, но и ворваться в ТОП-10». Алиби Идрис о Жумагулове, бое с бразильцем, Bellator и продаже чемпионского пояса
«Нужно уметь находить ошибки в себе». Балауса Муздиман об Ангелине Лукас, результатах на ЧМ в Ташкенте и планах на бой в профи
💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC
Комментарии