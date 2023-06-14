Арман Царукян о бое Резников – Вартанян: «Эдуард одержит победу»

Боец UFC Арман Царукян прокомментировал предстоящий финала Гран-при легковесов АСА между Артемом Резниковым и Эдуардом Вартаняном.

«Вартанян подготовлен очень хорошо. Эдуард всегда профессионально готовится. Профессиональный боец, ко всему относится профессионально. Я думаю, что он одержит победу в эти выходные. Очень жду этот бой.

Попасть в UFC после этого боя? Конечно, шансы у него есть. Просто, надо ли это ему? Подписывать контракт 10+10 или 15+15, когда он может зарабатывать большие деньги в АСА. Подписаться в PFL, где можно заработать за полгода миллион долларов. Если бы я был на его месте, я бы однозначно пошел бы в PFL», – заявил Царукян.

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