Чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай подарил отцу новый внедорожник

Чемпион мира по боксу в весовой категории до 48 кг из Казахстана Санжар Ташкенбай в соцсетях опубликовал ролик, на котором спортсмен дарит отцу новый внедорожник Lexus.

«Я сделал отцу подарок, о котором мечтал с детства», – отметил боксер.

Призовые боксера за золото ЧМ составили 315 тысяч долларов (около 141 млн. тенге).

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