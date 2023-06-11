Шавкат Рахмонов о жизни в США: «Там другой менталитет. Отличается от нашего»

Боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о своих впечатлениях о проживании в США.

- Как тебе США? Уже привык?

– Высокоразвитая страна. Другой менталитет, отличается от нашего. Там комфортно провести 1-2 месяца, а потом вернуться домой.

У нас как – мы приезжаем, тренируемся, готовимся. Мы едем туда для другой цели – не расслабляться. У нас тренировки. Выходим только в баню. Выходной – воскресенье.

– Узнают на улицах?

– Да. Не так часто, по сравнению с Казахстаном. Но понемногу начинают узнавать. Они берут автографы и продают на сайтах.

– Ты уже выучил английский язык?

– Каждый раз чуть-чуть улучшаю уровень. По возможности начал понимать.

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