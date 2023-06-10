Шавкат Рахмонов о встрече с президентом Казахстана: «Попросил организовать трансляции UFC на местных телеканалах»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Непобежденный боец MMA Шавкат Рахмонов (17-0) рассказал, что на встрече с президентом Казахстана Токаевым попросил организовать трансляции UFC на казахстанских телеканалах.

«На встрече с президентом я сказал, что было бы неплохо, если один из казахстанских телеканалов будет транслировать трансляции UFC. У большинства людей станет больше возможности смотреть топовые бои лучшего промоушена мира, ведь не все понимают, что нужно приобретать трансляции. Если будет показывать «Qazsport» или другие телеканалы, то это будет замечательно.

Сейчас много бойцов, которые представляют Казахстан в UFC! Будет правильно показывать их бои. Футбол — прекрасный вид спорта, но там нет наших команд. Я сам смотрю за играми ЛЧ, но показывать UFC будет правильно, потому что там дерутся наши. Если себя не уважаешь, кто будет тебя уважать?», — сказал Рахмонов.

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