Жалгас Жумагулов про Багдата Жубаныша: «Этот маленький гангстер покажет себя»
Боец UFC Жалгас Жумагулов в своих социальных сетях опубликовал пост в поддержку Багдата Жубаныша, которому уже 23 июня предстоит бой за титул лиги NAIZA в суперлегком весе против Казбека Сагына:
«Этот маленький гангстер покажет себя в бою»
«Будет жаркое противостояние». Президент NAIZA Нурбек Карабала о совместном турнире с URAL FC
Чейл Соннен проехался по Рахмонову за выбор соперника: советует драться с топом и забыть про Гастелума
💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC
Комментарии