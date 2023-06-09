Жалгас Жумагулов про Багдата Жубаныша: «Этот маленький гангстер покажет себя»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Багдат Жубаныш Спорт Казахстана

Боец UFC Жалгас Жумагулов в своих социальных сетях опубликовал пост в поддержку Багдата Жубаныша, которому уже 23 июня предстоит бой за титул лиги NAIZA в суперлегком весе против Казбека Сагына:

«Этот маленький гангстер покажет себя в бою»

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