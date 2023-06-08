Айбек Шокпутов о бое Жумагулова против Бунеса: «Продлят контракт или нет – это решает UFC, мы ставим задачу выиграть»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Тренер Жалгаса Жумагулова Айбек Шокпутов о бое казахстанца против Бунеса и перспективе остаться в UFC:

«Если этот бой не сорвется, надеюсь, все будет хорошо. Жалгас настроен выиграть, продолжает готовиться. Для нас, если честно, нет разницы — последний это бой по контракту или нет, мы ставим задачу выиграть на каждый поединок. Продлят контракт или нет — это решает уже руководство UFC. Жумагулов может еще там подраться, поработать. Если он будет находиться в этом промоушне, это плюс для него и для всего Казахстана»

Бой состоится 18 июня.

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