Избивший детей тренер по карате объяснил свой поступок: «Я просто разнимал их»

Тренер по карате Фархат Мусабеков, который прикладывал физическую силу к подопечным детям на тренировке, объяснил свой поступок.

— Приношу свои извинения детям и их родителям. Всем, кого обидел. Я просто разнимал детей. Я неоднократно просил их успокоиться, а они дрались между собой. Сильный бил слабого. Вот я и растаскал их. Но умысла навредить им у меня не было, — цитирует слова тренера Almaty.tv.

Напомним, скандальный инцидент произошел в спортзале одного из детских садов города Есик (Алматинская область). Тренер ударил ногой ребенка.

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