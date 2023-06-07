Алиби Идрис про бой Шамилов – Ермеков: «Руслан – очень сильный боец, но Даурен победит»

Казахстанский боец, экс-чемпион NAIZA Алиби Идрис сделал прогноз на бой Руслана Шамилова и Даурена Ермекова:

«Я смотрел его два боя, Шамилов – очень сильный боец, знает, что делает, оказывает сильное давление. Но Даурен Ермеков выиграет. У него за карьеру было очень много сильных соперников. Бой не будет легким, но победа будет за Дауреном»

Шамилов и Ермеков выступят на совместном турнире NAIZA и URAL FC. На кону будут стоять два пояса обеих организаций.

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