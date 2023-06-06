Гамзат Хирамагомедов проведёт бой с чемпионом из Кыргызстана на турнире NAIZA и URAL FC

Теги MMA Гаджимурад Хирамагомедов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship OPEN FC Ural FC Спорт Казахстана

Гамзат Хиримагомедов проведет свой следующий поединок на совместном турнире лиг Ural FC и Naiza против кыргызстанца Эдила Эсенгулова. Бой станет главным событием предварительного карда и пройдёт в рамках средней весовой категории.

В профессиональных смешанных единоборствах в активе Гамзата Хиромагомедова десять побед и три поражения. Он также является двукратным чемпионом мира по любительскому MMA.

Эсенгулов – действующий чемпион Open FC в полусреднем весе. В смешанных единоборствах у «Дракона Иссык-Куля» 22 победы, пять поражений и одна ничья. При этом кыргызский боец ведёт серию из 12 побед кряду.

Совместный турнир Ural FC и Naiza состоится 23 июня в Алматы. В мейн-ивенте пройдёт бой тяжеловесов, россиянина Вячеслава Дацика и казахстанца Галымжана Жасланова, известного также как Галым ТТ.

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