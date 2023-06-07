Алиби Идрис о Bellator: «Там не было еще казахов и гонорары выше. Моя мотивация – попасть туда»

Экс-чемпион NAIZA, непобежденный Алиби Идрис рассказал о мотивации попасть в Bellator:

«В настоящее время я хочу попасть в Bellator. Во-первых, там еще не было казахов, тем более в 57 кг. Во-вторых, я слышал, там гонорары больше. По этим причинам у меня больше мотивации попасть в Bellator. Если будет выбор, то лучше туда, чем в DWCS. Окрепну сначала в Bellator, а потом по воле Аллаха попаду и в UFC»

Алиби Идрис сейчас занимается оформлением американской рабочей визы. Ближайший бой планируется, что Алиби проведет на совместном турнире NAIZA и URAL FC 23 июня.

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