Абу Нурболат может вернуться на турнире NAIZA и URAL FC

Казахстанский боец Абу Нурболат (7-1) может вернуться на турнире NAIZA и URAL FC, который состоится 23 июня в Алматы.

Абу идет на серии из двух побед, одержанных в 2022 году, а единственное поражение потерпел от экс-чемпиона NAIZA Айжигита Еркебай уулу. Последний поединок он провел в сентябре прошлого года.

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