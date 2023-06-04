Нурбек Карабала о поражении Абубакара Нурмагомедова: «У тебя есть все, чтобы драться с лучшими»

Теги UFC MMA Абубакар Нурмагомедов Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

 Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала о поражении Абубакара Нурмагомедова от бразильска Залески на турнире UFC:

«Драться в UFC –  это не просто! Но тем не менее бой на мой взгляд был хорошим и зрелищным.

Думаю, на зарубу вечера можно будет претендовать запросто. Абубакар, не расстраивайся, брат, у тебя есть все, чтобы драться с лучшими»

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