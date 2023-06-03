Нурбек Карабала о бое Ермеков – Шамилов: «Победитель заберет все»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Даурен Ермеков Naiza Fighting Championship Ural FC Спорт Казахстана

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала о главном бое совместного турнира лиг NAIZA и URAL FC Руслан Шамилов – Даурен Ермеков:

«Историческое противостояние! Руслан Шамилов, ворвавшийся прошлым летом в NAIZA, настроен продолжить историю с победами над сильнейшими средневесами Казахстана.

Если летом 2022 года на совместном ивенте с EAGLE FC, он без проблем удосрочил чемпиона мира по ММА Мурада Абдурахманова, то в этом году Руслан победил сильнейшего в своем дивизионе Астанинца Имрана Тайсултанова. И уже через 20 дней он будет биться с сильнейшим из сильнейших этого веса в РК Дауреном Ермековым.

Представьте себе, впервые в истории ММА будет битва за два пояса двух организаций NAIZA & URAL FC. Победитель забирает все!

Думаю, для обоих шансы равны, оба выносливы, вязкие и самое главное бьют очень тяжело.

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