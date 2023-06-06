Официально анонсирован бой Нуржана Акишева за пояс европейской лиги

17 июня в лига FEN (Польша) проведет турнир, в рамках которого состоятся два титульных поединка.

В главном бою турнира сойдутся казахстанец Нуржан Акишев и поляк Каспер Формела. «Бизон» постарается забрать у польского спортсмена пояс лиги в полулегком весе.

Первый соперник Асу Алмабаева в UFC: четырежды дрался с противниками Жумагулова, а сейчас работает учителем в школе

«У меня есть цели в Alash Pride. Все услышите после боя». Нуржан Жолдыбай о бое в Кентау, подготовке с Кабдрахмановым и поединке Жумагулова в UFC

💥 Календарь боев казахстанцев в MMA и боксе в июне-2023: Жумагулов в UFC, Резников в Гран-при ACA и турнир Naiza+Ural FC