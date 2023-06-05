Комментатор Баранчук про бой Алмабаев – Осборн: «За плечами Асу бои с настоящими монстрами»

Известный российский комментатор и эксперт по спортивным единоборствам Ян Баранчук разобрал предстоящий дебютный бой казахстанца Асу Алмабаева в лиге UFC:

«По поводу дебюта и соперника: не думаю, что у «Зульфикара» будут проблемы психологического характера, за его плечами большая карьера, бои с настоящими монстрами, в том числе с Тагиром Уланбековым, так что Оде Осборн ему вполне по зубам. Что касается самого Оде, боец интересный, бескомпромиссный, умеет красиво выигрывать и проигрывать, но топовым оппонентам, как правило, уступал. В общем, посмотрим, до 5 августа времени много, надеюсь, Асу хорошо подготовится и покажет классный поединок»

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