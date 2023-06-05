Alash Pride дисквалифицировали бойца на год

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Казахстанский боец был дисквалифицирован на год после избиения соперника из Узбекистана

Поединок казахстанского файтера Нурбакыта Айтжанова на турнире Alash Pride 85 завершился дисквалификацией.

В категории до 77 килограмм боец сразился в клетке с представителем Узбекистана Маликом Зокиром.

Рефери прервал бой, когда Айтжанов ударил в партере соперника коленом по голове. После завершения боя казахстанец снова ударил соперника, что вызвало гнев поклонников ММА.

По итогам этого поединка Alash Pride объявил о дисквалификации бойца.

«Нурбакыт Айтжанов получил дисквалификацию сроком на один год. Он ударил соперника после того, как рефери остановил бой. Победил узбекский файтер.
В скором времени, мы решим, сможет ли Айтжанов продолжить карьеру в нашей лиге. Он попросил прощения у соперника и у судьи. Он очень сожалел, что не смог сдержать себя. С одной стороны, один год – это суровое наказание, но по другому нельзя – у нас такие правила», – прокомментировал решение Президент лиги ALASH PRIDE FC Shymkent Бектаев Алимжан.

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