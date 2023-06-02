Нурбек Кабдрахманов про работу с Мовсаром Евлоевым: «У него наравне с талантом есть дисциплина и большой труд»

Казахстанский боец лиги NAIZA Нурбек Кабдрахманов рассказал о совместной работе в зале АТТ с топовым бойцом UFC Мовсаром Евлоевым:

«Больше всего работал с Мовсаром Евлоевым. Он не зря находится в ТОП-10. Он очень крепкий, при этом скромный ингушский мужчина, достойный пацан. Он очень выносливый, у него яркая борьба и он физически одарен. При этом наравне с талантом у него дисциплина и большой труд»

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