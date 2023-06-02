Нурмагомедов про Шавката Рахмонова: «Он многое уже доказал»

Боец UFC Абубакар Нурмагомедов поделился своим впечатлением от выступления в лиге казахстанца Шавката Рахмонова:

«Шавкат – это боец, который уже вошел в топ-10, многое доказал и закончил все свои бои досрочно. Я ему желаю только всего хорошего»

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