Резников показал актуальную форму за 12 дней до финала гран-при

Казахстанский боец АСА Артем Резников продемонстрировал актуальную форму за 12 дней до финала гран-при лиги в легком весе.

В финале 16 июня на турнире в Сочи Резников проведет бой с Эдуардом Вартаняном. На кону пояс победителя гран-при и 200 000 долларов США.

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