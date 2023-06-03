Резников о бое с Вартаняном: «Я сильнее в борьбе»

Теги MMA Эдуард Вартанян ACA Sports.ru - Казахстан Артем Резников Спорт Казахстана

Артем Резников назвал свои сильные качества перед боем с Эдуардом Вартаняном.

«Определенно, я сильнее в борьбе. Он пропускает тейкдауны, а я силен именно в этом. Да, Эдуард умный соперник, который умеет подстраиваться, но мой грэпплинг будет на другом уровне», – сказал Резников.

Гран-при АСА в легком весе между Эдуардом Вартаняном и Артемом Резниковым пройдет в Сочи 16 июня.

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