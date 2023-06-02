Артем Резников о контракте с Bellator: «Посмотрим, что они предложат мне после боя с Вартаняном»

Казахстанский боец ACA Артем Резников поделился своими планами на ближайшее будущее.

«Пока меня все устраивает в АСА, посмотрим, что они предложат мне после боя с Вартаняном. Если это бой за титул и улучшенный гонорар, я останусь, но мне ведь поступают предложения и от казахстанских лиг – тот же OCTAGON предлагает мне хорошие деньги», – сказал Резников.

Резников и Вартанян встретятся 16 июня в Сочи в рамках Гран-при ACA.

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