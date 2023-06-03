Президент АСА о гонорарах финалистов гран-при Резникова и Вартаняна: «Для Резникова контракт в долларах»

Президент АСА Евгений Яценко заявил, что казахстанец Артем Резников получит гонорар за бой с россиянином Эдуардом Вартаняном в долларах, а его оппонент — эквивалент в рублях.

«Все, что касается россиян, это контракт в рублях. А иностранцев… Резников — не россиянин. Для него контракт в долларах. Эдик получит эквивалент в рублях»

Победитель гран-при получит 200 тысяч долларов. Бой состоится в Сочи 16 июня.

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